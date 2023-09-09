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Gıda ‘altın’ oldu

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı verileri enflasyonda yüzde 10’luk artış gösteriyor

Gıda ‘altın’ oldu
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 Güney Kıbrıs'ta, Ağustos ayı içerisinde gıda ürünlerindeki enflasyonun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artış gösterdiği belirtildi. 

   Haberi "Gıda Raflarında Korku-Durdurulmaksızın Her Ay Daha Da Pahalı" başlığıyla manşetten veren Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Ofisinin yayımladığı Ağustos ayına ilişkin verilere dayanarak geçen yılın aynı dönemine oranla taze sebze fiyatlarının yüzde 37.4; sebze fiyatlarının yüzde 23.1; taze meyve yüzde 13.1; şekerin ise yüzde  28.3 artış gösterdiğini yazdı.
   Peynir, et, yağ ve içecek fiyatlarında da artış gözlemlendiğini yazan gazete, kuzu ve keçi etinin yüzde 29; sığır ve dana etinin yüzde 16.5; yoğurt fiyatlarının yüzde 11.4; peynirin yüzde 17.8; zeytinyağının yüzde 13.1; alkolsüz içkilerin yüzde 13.3; bira  yüzde 7.6; şarap yüzde 7.6 oranında arttığını belirtti.
   Alithia gazetesi ilgili haberi "Domates 4 Euro, Salatalık 3 Euro-Gıda Altın Niteliğinde" başlıklarıyla aktarırken, Haravgi gazetesi "Temel gıdalara ve Gıdaya Yüzde 10'luk Artış Geldi-Hükümetin Akaryakıt ve Elektrik ile İlgili Kararının Ardından Yeni Artışlar Tsunami…”
   Politis gazetesi ise "Enflasyon Engelsiz-Gıda Enflasyonu Yüzde 10" şeklindeki başlıkları kullandı.

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