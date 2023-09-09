Dar gelirli ölüme terk edildi

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önünde Ağustos ayı Hayat Pahalılığına (HP) ilişkin bilgi verdi; HP’nin belirlenmesinde kullanılan “sepet”, kamuya yapılan “sınavsız ve münhalsiz” istihdamlar ve asgari ücret ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu eylemde KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkenin gıda enflasyonunda ve pahalılıkta dünya beşincisi olduğunu savundu.

KTAMS, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Sendika Yönetim Kurulu düzeyinde yapılan eylemde, “Bir mahkumun aylık yemek bedeli: 22.080 TL. Asgari Ücret: 15.750 TL. Açlık Sınırı 16.526 TL” yazılı pankart açıldı.

Eyleme ayrıca, 4 kişilik bir ailenin “açlık sınırındaki” günlük harcama tutarı olduğu belirtilen 550 TL’lik gıda ürünü ile doldurulan alışveriş arabası da getirildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasına, açılan pankartta konu edilen, cezaevindeki bir mahkumun aylık yemek bedeli 22 bin 80 TL ve açlık sınırı 16 bin 526 TL iken asgari ücretin 15 bin 750 TL olmasına ilişkin eleştiriler getirerek başladı. Cezaevindeki mahkumun sadece günde 3 öğün yemek giderinin aylık toplam 22 bin 80 TL olduğunu yineleyen ve bunun içinde kira, elektrik gibi masrafların bulunmadığını vurgulayan Bengihan, “Asgari ücrette 15 bin 750 TL’yi nasıl uygun buldunuz?” diye sordu.

“HP’nin belirlenmesinde kullanılan sepet güncellenmeli”

HP’nin belirlenmesinde kullanılan “sepetin” çalışmalarının 2013 yılında ve yürürlüğe girişinin ise 2015 yılında olduğunu kaydeden Bengihan, “Yani 10 yıl önceki tüketim kalıpları kullanılıyor” dedi ve sepetin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkede yüzde 55 olarak öngörülen yıllık enflasyonun yüzde 80 olduğu, 8 aylık enflasyonun yüzde 58,56 ve son iki aylık eşel mobilin ise yüzde 25,14 çıktığını, halkın “bilinçli” olarak açlığa terk edildiğini savunan Bengihan, “Gıda enflasyonunda ve pahalılıkta dünya beşincisiyiz” dedi. Bunun üzerine Sendika Yönetim Kurulu üyeleri Başbakanlığı alkışlayarak protesto etti.

Kamuya nitelikli ve liyakata dayalı istihdam yapılmasının önemine de vurgu yapan Bengihan, 2023 yılı içinde 92 geçici işçi istihdam edildiğini savundu. Bengihan, Kıb-Tek’e de sınavsız istihdamlar yapıldığı iddiasıyla eleştiriler yöneltti.

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KTÖS açıklamasında, “Süslü püslü sözlerle değil, iş birliği ve diyalogla müttefik olabiliriz” denildi

Çavuşoğlu’na açık çağrı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikanın süslü püslü sözlerle değil, iş birliği ve diyalogla müttefik olabileceğini söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı bir programda "KTÖS ile müttefik” olduklarını söylediğini belirten Maviş, “Sayın Bakan'ın bulunduğu makamın görevi olan konularda gailemiz var, bunu toplum yararına istediğimizi farkında oluşu sevindirici…” dedi.

Maviş, yazılı açıklamasında KTÖS ile Eğitim Bakanlığı’nın gerçek anlamda müttefik olabilmesi için gerekli şartları sıraladı; okulların depreme dayanaklı hale getirilmesi, eksikliklerin tamamlanması, öğrencilere kaynak, okul bütçelerine katkı yaratılması, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, kitaplarda toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve farklılıkların ön planda tutulması gibi taleplere işaret etti.

Burak Maviş, “KTÖS’le Anayasa’nın emrettiği şekilde, laik cumhuriyet öğelerine ve Atatürk İlke ve inkılaplarını bağlı kalarak müttefik olabilirsiniz…” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023, 01:16