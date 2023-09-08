Bir ayda yargı

Girne’de evine misafir olarak çağırdığı 19 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz ettiği iddia edilen

29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri alındığını belirten polis memuru, bu kanıtların incelemesinin yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.