Turkcell’in 4,5G tanıtım lansmanı gerçekleştirildi

Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlenen etkinlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalara ve alt yapı yatırımlarına değindi. Küçüközdemir, ihale sürecinin ardından çok kısa bir sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını ilk 4.5G ile hizmetini kavuşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise “Türkiye’de ne varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de o olacaktır” diyerek, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’taki yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından 4,5G pastası kesildi. Tanıtım lansmanı Buray konseri ile sona erdi.



