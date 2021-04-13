Sabırları taştı

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), “Sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı ve başlatılan eylemlerin ardından hükümetin herhangi bir diyaloğa girmediği” gerekçesiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KKTO) da açıklama sırasında hazır bulunarak, destek belirtti.

Açıklamada yetkililer, “Sağlıkta 24 saat kesintisiz hizmet nedeniyle nöbet yerinden ayrılamayan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilmesi, zorunlu tutulan nöbet ücretlerinin yasalara uygun olarak ödenmesi, hekimlerin yıllardır sözleşmeli statüde güvencesiz olarak çalıştırılmasının durdurulması ve Sağlık Bakanlığı ile beraber düzenlenen hekim münhallerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılması ve hükumetin 4 ay süreyle hayat pahalılığı ödemesini durdurma kararının iptal edilmesi” taleplerini yineledi.



Bu açıklamanın “uyarı” olduğu vurgulayan hekim ve sağlık çalışanları, açıklama sırasında, “Emeğime dokunma, sağlıktan tasarruf insana hayatından tasarruftur, iş güvenceli çalışmak hakkımız” yazan pankartlar açtı.

Varış: Bu yaptığımız grev değildir…

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, yapılanın grev olmadığını, pandeminin başlangıcından beri duyulmayan seslerini duyurmak, hasta ve çalışan güvenliğindeki sorunları ve eksiklikleri anlatmak, “kamu hekimleri yokmuş gibi davranan hükümeti” bir kez daha diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet etmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut da Tıp-İş’e destek belirten açıklamalarda bulundu.

