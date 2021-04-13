Kurallara uyalım

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugün başlayan Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ramazan ayını kalan 11 ayda uygulamamız gereken hayat rutinimizi, normalimizi oluşturmak için bir fırsat olarak bilelim” diyerek, herkese hayırlı Ramazanlar diledi.

Atalay, mesajında, “Sorumluluğunu bilen duyarlı kişi olma niteliğine ulaştıracak şekilde iyiliği tutacak, haksızlık, yalan, iftira benzeri davranışlardan uzak tutacak işlere yoğunlaşalım” diyerek, “Bu çerçevede ihtiyaç sahibi herkesi elimizden geldiğince gözetelim” çağrısında bulundu.

Talip Atalay, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bu yıl da toplu halde iftar yemekleri verilemeyeceğini belirterek, Ramazan boyunca iftar ve sahurlarda toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Atalay ayrıca, camilerde Ramazan boyunca ibadetlerin, Bakanlar Kurulunun kararlarına uygun olarak seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edileceğini belirterek, maske, mesafe ve sıkı hijyenin zorunlu olduğunu vurguladı.

PCR testi orucu bozmaz…

Din İşleri Başkanı Atalay, oruçluyken PCR testi yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını da kaydetti.

Talip Atalay, “Ramazan ayını kalan 11 ayda uygulamamız gereken hayat rutinimizi, normalimizi oluşturmak için bir fırsat olarak bilelim” diyerek, mesajına şöyle devam etti:



“Bu ay, kurtuluşa erme programımız olan, doğruyu yanlışı bir birinden ayırma ölçümüz vahyin inmeye başladığı, karanlığın aydınlığa evirildiği, barış ve esenliğe kavuşturacak, bütün zamanlarımızı Kadir gecesine dönüştürmenin başlangıcı olsun. Bedenimizi ve benliğimizi yemek/içmek ve diğer rutinlerimizden sakındırırken dilimizi, eylem ve düşüncelerimizi de her türlü yanlıştan uzak tutarak eğitelim. Hedef kimlik olarak muttaki, yani sakınan, korunan, sorumluluğunu bilen duyarlı kişi olma niteliğine ulaştıracak şekilde iyiliği tutacak, haksızlık, yalan, iftira benzeri davranışlardan uzak tutacak işlere yoğunlaşalım. Bu çerçevede fakiri, kimsesizi, öksüzü, yaşlıyı yani ihtiyaç sahibi herkesi elimizden geldiğince gözetelim, onların onurlarını asla zedelemeden olabildiğince ihtiyaçlarını giderelim, manevi olarak yanlarında olalım. Ramazan ayında boynu bükük, gözleri hüzünlü kimsenin kalmaması, bu mübarek ayın bereket yüklü atmosferini herkesin teneffüs etmesi için uğraşalım. Bu yaklaşımımızın diğer 11 ayda da azami devam etmesini sağlayacak bir alışkanlığa dönüşmesini hedefleyelim.”

Kuran-ı Kerim hediyesi

Talip Atalay mesajında, Ramazan boyunca Kuran-ı Kerim’i olmayan vatandaşların Diş İşleri Başkanlığı temsilciliklerinden ve camilerden ücretsiz olarak Kur’an-ı Kerim temin edilebileceğini de belirtti.

Toplu iftar yemekleri verilemeyecek

Din İşleri Başkanı Atalay, açıklamasında, salgın hastalık tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bu yıl da toplu halde iftar yemekleri verilemeyeceğini ifade ederek, Ramazan boyunca iftar ve sahurlarda toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Atalay, “Coronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan Ayı'nda da iftar çadırları açılamayacağından Ramazana girerken ihtiyaçlı aileleri, kimsesizleri ve öğrencileri özellikle gözetmeli, ihtiyaçlarını giderecek çareler üretmeliyiz. Aynı zamanda diğer canlıların da ihtiyaçlarını giderecek bir kap yiyecek ve su koymayı unutmamalıyız” dedi.



Fitre asgari 40 TL

Atalay, fitre miktarının bu yıl için asgari 40 TL olarak belirlenmiş olduğunu ifade ederek, mesajına şöyle devam etti:

“Fitre, imkanı olan her Müslüman'ın kendisi ve ailesinin tüm fertleri için vermekle yükümlü olduğu bir çeşit sadakadır. Bakma yükümlüğü bulunanlar dışında kalan, en yakından başlanılarak ihtiyaç sahibi herkese verilebilir. Fitre miktarı bu yıl ülkemiz için asgari 40 TL olarak belirlenmiştir. Ancak dini olarak ideal olan resmi olarak belirlenen miktardan aşağı olmamak koşuluyla kişinin kendisi ve ailesi için kişi başına harcadığı günlük tutarın ortalamasının verilmesidir. İmkanı olanların daha fazla vermesi çok daha uygundur. Fitreler, ihtiyaç sahiplerine Bayram Namazı öncesine kadar, rencide etmeden, usulüne