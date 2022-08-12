‘İzin vermeyeceğiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Yerel Yönetimler Reformu’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. UBP’nin derdinin reform değil, iş yapar gibi görünmek olduğuna dikkat çeken Erhürman “Siyasi hesaplarla sistemi reforme edeceğim diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Erhürman, ülkede var olan ekonomik kaosa, bir de yerel yönetimler kaosunun eklenmeye çalışıldığını kaydetti. Meclis’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Erhürman, gayrimeşru hükümetin, ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle hareket edip pazarlıkla rakamlar üzerinden yürümeye çalıştığının altını çizdi.

Yerel yönetimler reformu ile yanlış başlayan süreç, bütün çabalarına karşın tekrar çok yanlış bir yola girdiğinin altını çizen Erhürman, ülkede zaten ekonomik açıdan, demokratik açıdan var olan kaosa bir kaos da yerel yönetimler açısından eklenecek gibi bir görüntünün ortaya çıktığını belirtti. Erhürman, CTP olarak bu süreçte neyin yanlış başladığını, neyi düzeltmeye çalıştıklarını kamuoyuyla paylaşmak ihtiyacı içerisinde olduklarını kaydetti. Sürecin nasıl başladığını hatırlatan Erhürman, ‘Belediyeler batıyor, eğer belediye sayısını azaltırsak belediyeleri batmaktan kurtarırız, bunun da adına reform deriz’ diye bir anlayışla yola çıkıldığını anımsattı. Tufan Erhürman, “Daha başlangıçta biz bunun yanlış olduğunu, belediyelerin bir kısmının mali sıkıntılarla boğuşuyor olduğunu söyledik. Fakat pek çok belediyenin de doğru yönetildiği taktirde ayakta kaldığını, her şeye rağmen belediyenin doğru yönetildiği taktirde işlerin iddia edildiği gibi gitmediğini anlattık” diye konuştu.

Dertleri siyasi…

İki kademeli belediyeler sistemi kurmayı önerdiklerini de aktaran Erhürman, “Bölge belediyelerini koruyalım, AB yerel yönetimler özerklik şartı var. Bölgedeki insanların iradesi bu açıdan önemlidir. Kent belediyeleri yaratalım, belediyelerin hepsini özerkleştirelim” diye konuştu. Karşılarında ise tekrar belediyeleri azaltma girişimi gördüklerini vurgulayan Erhürman, “18 belediye önerisiyle geldiler. 18’e baktık, Güney Mesarya’da 5 belediye var. Beyarmudu hariç, 4 belediye bir tarafa konmuş. Kuzey Mesarya’da ise Geçitkale ve Serdarlı bir pakette, Tatlısu ayrı bırakılmış. Bizim önerimizde sayı azaltma yoktur, gerçek anlamda sistemi reforme edecek bir öneri vardır. Bize tatmin edici açıklama yapılamadı” dedi. Birleştirilen ve ayrı tutulan belediyelere bakıldığı zaman derdin, siyasi bir dert olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Siyasi amaçlarla reforme edeceğim diyerek deforme etmenize izin vermeyeceğiz. Bu sistemi de deforme etmenize, bu kadar kaosun üzerine kaos eklemenize izin vermeyeceğiz” dedi.