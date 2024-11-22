Diyalog iyidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, CTP olarak her kesimle görüşmeye, diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

CTP’nin Ziya Öztürkler’e oy vermeyeceğini açıkça belirttiğini hatırlatan Erhürman, “Biz, istişareler sonucunda bir aday belirlenirse 19 milletvekilimizle destek vermeye hazırız demiştik. Ancak Öztürkler için böyle bir durum olmadı.” dedi.

Ziya Öztürkler’in, kendileri için istişare sonucunda belirlenecek bir aday olmadığını da defalarca dile getirdiklerinin altını çizen Erhürman, Öztürkler’in meclis hukukçuları için kullandığı, “Başlarına gökten üç yeşil alma düştü” ifadelerini de anımsattı.

"16 turun ardından yine 29’u bulamadılar”

Mecliste yaşanan tıkanıklığın sadece bir hükümet krizi değil, aynı zamanda bir “iktidar krizi” olduğunu söyleyen Erhürman, UBP-DP-YDP hükümetinin 29 milletvekili desteğine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen bu desteği sağlayamadığını ifade etti.

“16 turun sonunda bile 29’a ulaşamadılar. Bu tablo, hükümetin kendi içindeki iktidar savaşlarını açıkça gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanan Erhürman, “hükümetin” başarısızlıklarını örtmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları düzenlediğinin altını çizdi.

Erhürman, “Sosyal medya, bu tür algı operasyonlarının merkezi haline geldi. CTP’yi hedef alarak, kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Ancak toplum artık bu tür oyunlara prim vermiyor” dedi.

"Erken seçim şarttır"

Ülkede artan ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Erhürman, “hükümetin” yönetim zafiyeti olduğunu söyleyerek erken seçim çağrısını yineledi.

“Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” diyen Erhürman, CTP’nin toplumun çözüm arayışlarında en güçlü ses olmaya devam edeceğini söyledi.

CTP Kadın Örgütü Arasta’da bildiri dağıttı

Öte yandan CTP Kadın Örgütü, Lefkoşa Arasta’da “Eşitlik solda, direniş yolda” başlıklı bildiri dağıttı.

Açıklamaya göre, etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri ve kadın örgütü temsilcileri katılım gösterdi.

