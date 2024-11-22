Gençler Almatı’da buluştu

Kıbrıs Türk gençleri, Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da TÜRKSOY Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında düzenlenen “I. Türk Dünyası Gençlik Forumu”nda temsil ediliyor.

Verilen bilgiye göre, etkinlikte Kıbrıs Türk gençlerini Kültür Dairesi koordinasyonu ile Piyanist Eser Öktem, Ressam Suna Tokel ve Opera Sanatçıları Havva Özdemirağ ile Nejla Egemen temsil ediyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un bu yıl ilk kez düzenlediği Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamındaki I. Türk Dünyası Gençlik Forumu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile temsil ediliyor.

KKTC’nin yanı sıra 20 ülkeden 250 gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki Türk Dünyasındaki Rol Model Başarılı Gençler Söyleşisinde, Piyanist Eser Öktem, Kıbrıs Türk gençliğini temsilen katılan grubun lideri olarak bir konuşma yaptı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, konuyla ilgili açıklamasında, TÜRKSOY’un farklı etkinlikler düzenleyerek Türk dünyasından gençleri bir araya getirmesini çok kıymetli bir çaba olarak nitelendirdi.