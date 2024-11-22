35 öğrenci katıldı

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, "Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi" başlıklı etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre, 7 - 10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik önceki gün saat 15.00'de Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Eski Girne Belediye Binası) başladı.

Nevin Halis ve Eliz Beyaz eğitmenliğinde, 35 çocuğun katılımıyla yapılan etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinlik kapsamında ‘Yaratıcı Masal Atölyesi’, ‘Resim Atölyesi’ ve ‘Seramik Atölyesi’ olmak üzere üç farklı sanat atölyesi sunuldu.

Bu arada Karaoğlanoğlu İlkokulu İzcilik Kolu ve Fotoğrafçılık Kolu öğrencileri ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette Okul Müdürü Ayşem Tomgüsehan, Müdür Muavini Arzu Konuksal ve öğretmenler Pembegül Eran Tomgüsehan ile Aytaç Karlıca yer aldı. Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleşen ziyarette öğrencilerle sohbet eden Şenkul, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

