Çiftçilere iyi haber

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2023-2024 üretim yılı kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin bugün gerçekleşeceğini bildirdi.

Çavuş, yazılı açıklamasında, bu bağlamda kuraklıktan zarar gören toplam 96 köy için 2 bin 97 üreticiye 234 bin 353,25 dönüm alan için toplam 100 milyon 975 bin 247 TL kuraklık tazminatı ödendiğini kaydetti.

Çavuş şunları kaydetti:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup tahıl ve yemlik ve yemeklik baklagillerin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarları tespit edilerek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak 2023-2024 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun 20.11.2024 tarih ve Ü(K-1) 2292-2024 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 20.11.2024 tarih ve 238 sayılı yayını ile ilan edilmiştir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üreticimizin yeni üretim yılına hazırlanabilmesi, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi ve ödemelerin yeni ekim dönemine yetiştirilmesi için büyük özveri ile çalışılmıştır.

Bu bağlamda kuraklıktan zarar gören toplam 96 Köy için 2097 üreticiye 234.353,25 dönüm alan için toplam 100.975.247,00 TL kuraklık tazminatı ödenmiştir.”

