Güneş parkı gündeme geldi

Politis gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Grubu’nun organize ettiği ve Kıbrıs sorununun ele alındığı “Cyprus Peace Process: the way forword” başlıklı etkinliğe katıldığını yazdı.

Habere göre etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanlığı eski temsilcilerinden Erhan Erçin, AKEL Kıbrıs sorunu masası şefi Tumazos Çelepis, AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Yeorgiu da yer aldı.

Etkinlikteki açılış konuşmalarını Sol Grup Başkan Yardımcısı Marc Botenga ve AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Direktörü Judith Rozsa yaptı. Rozsa, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa ve örneğin ara bölgede iki toplumlu güneş parkının ileriye götürülmesi gibi çeşitli sektörlerdeki girişimlere sağladığı destekten söz etti. Rozsa ayrıca, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak girişimlerinden söz ederek, iki toplumun iş birliğinin önemini vurguladı.

Erhan Erçin ise Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması sebebiyle Kıbrıs sorununda bugün var olan elverişli konjonktürden bahsetti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin, Kıbrıs sorunundaki tezlerini yineledi ve müzakerelerin, askıda kalan konular üzerine yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Çelepis ise konuşmasında Kıbrıs sorunundaki teknik konulardan bahsederek, müzakere kazanımlarını ve Guterres çerçevesini analiz etti.

Stefanu Metsola ile görüştü

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarına, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yaptığı görüşmeyle devam ettiğini de yazdı.

Habere göre, Metsola’ya Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve bir miktar hareketliliğin görüldüğü olgusu konusunda bilgi veren Stefanu, bu hareketliliğin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına yol açması gerektiğini söyledi.

Stefanu, müzakerenin, Guterres çerçevesinin askıda kalan konularında yapılmasından söz etti. Kıbrıs sorununa müdahil olan tüm tarafların, siyasi eşitlikle, iki kesimli iki toplumlu federasyona bağlı kalması gerektiğini kaydeden Stefanu, Türk tarafının, müzakerelerin başlamasına ve çıkmazın aşılmasına imkan tanımayan mantıklarda ısrarlı olduğunu ileri sürdü.