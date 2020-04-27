Boş sokaklar çocuklara kaldı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dün, 22 Mart tarihinden beri Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı çocuklar ve bazı yetişkinler tarafından ihmal edildi. Bir ayı aşkın süredir eve kapanan çocuklar, dün havanın güzel olmasını da fırsat bilip sokakta oyunlar oynarken, ne maske taktı ne de sosyal mesafeye dikkat etti.

Bazı yetişkinler ise evlerinin önünde komşuları ile bir araya gelip, sohbet etti. Yetişkinler maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Bu arada Surlariçi’nin salgından önce kalabalık olan tarihi yerleri ve mekanları dün yine bomboştu.

Çocuklar korunmuyor

Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Mart tarihinden beri gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı dün Lefkoşa Surlariçi’nde çocuklar ve bazı yetişkinler tarafından delindi.

Son 35 gündür eve kapanmak zorunda kalan çocuklar, yasağa aldırmayıp sokağa çıktı.

Kimi çocuk oyun oynadı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etti. Arkadaşları ile yakın duran ve oyunlar oynayan çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafeyi gözetmediği görüldü.

Çocuklar gibi evde olmaktan sıkılan bazı yetişkinler de sokağa çıkmasa da evlerinin önüne koydukları sandalyelerde oturdu, dostlarını ağırladı.

Komşuları ile bir araya gelen yetişkinler sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, bazıları da maske takma kuralını ihlal etti.

Tarihi yerler bomboş kaldı

Çocuklar tarihi sessizliğini yaşayan Surlariçi’nde koştururken, salgın öncesi oldukça kalabalık olan mekanlar ve Arasta Çarşısı dün de bomboştu.

Özellikle hafta sonu insan akınına uğrayan çarşı ve güney ile kuzey arasında geçişlerin sık olduğu Lokmacı kapısı ıssız kaldı.

Bazı yetişkinlerde evlerinin önünde komşuları ile sohbet ederken sosyal mesafeye dikkat etti.