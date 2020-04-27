Kuzey Kıbrıs'ta 262 kişiye test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate 262 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Son 9 gündür yeni vakaya rastlanmazken, ülkede yapılan test sayısı dünle beraber 9 bin 9’a çıktı.

En son 17 Nisan’da yeni vaka tespit edilirken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 12 Coronavirüs hastası olduğu belirtildi.

Coronavirüs’le ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 virüsünün ülkeyi terk etmediğini, gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, gizli vakalar olabileceğini ifade etti.

Bakan Pilli, dün 262 test yapıldığını ve yeni vaka saptanmadığını ifade etti. Pilli, pandemi hastanesinde 12 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Pilli, şimdiye kadar yapılan test sayısının 9 bin 9 olduğunu ifade etti. Pilli, en son vakanın ise 17 Nisan’da tespit edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 9 Mart’tan bu yana toplam 108 vakanın tespit edildiğini anımsattı.

Mücadele sürmeli

Pilli, Covid-19 virüsünün ülkeyi terk etmediğini, gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, gizli vakalar olabileceğini ve sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarına dikkat ederek, maske takarak ve hastalarla teması keserek aşı bulununcaya kadar geçecek sürede hastalığın bulaşmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

İşin ekonomik ve sosyal boyutu da olduğunu belirten Pilli, Mayıs başında Sağlık Kurulu’na da danışarak belli işyerlerinin açılacağını, ikinci ve üçüncü aşama ardından da dördüncü ve son aşamayla yurtdışına açılarak ve okulları açarak yol haritasına devam edileceğini ifade etti.

Aralık ayından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasının devam ettiğini ve bu yoldan sapma olmadığını anlatan Pilli, bunu bir savaş olarak kabul edip topyekûn herkesin birlik-beraberlik içinde aynı mücadeleyi vermesinin önemine işaret etti.

Duraksama dönemindeyiz

Pilli, Bakanlığı temas takip ekibinin güçlü olduğunu ve temaslıların en kısa sürede tespit edilip testlerinin yapılmasını sağladığını kaydederek, şu an bir duraklama dönemi yaşandığını günde 500-600 test yapıldığını, yarından itibaren de bu test sayısını daha da yukarıya çıkaracaklarını ifade etti.

Halkın da bu seviyeye gelinmesinde önemli katkısı bulunduğunu belirten Pilli, maske takarak, evinde kalarak ve kurallara uyarak sürecin buraya getirilmesine katkıda bulunan vatandaşlara ve bu konuda duyarlılık sağlayan basın mensuplarına da teşekkür etti.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:..262

Dün Tespit Edilen Vaka:...0 (0 vaka'da 9. gün)

Dün Taburcu Olan Vaka:..0

Toplam Test Sayısı:.............9009

Vaka Sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................12 (Max kapasite: 173)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........92 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....397

Karantina Süresi Biten:.......1437