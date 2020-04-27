Eski halinden  daha iyi olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bugün neredeyse eskisinden daha iyi bir şekilde hazır olduğunu ve daha da ileriye götürüleceğini söyledi. Pilli, , kamu hizmeti veren hastanelerin en üst seviyeye çıkarılmak zorunda olunduğunun artık anlaşıldığını ifade etti.

Bakan Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yangından hasar gören birimlerini ziyaret ederek hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pilli’ye ziyareti sırasında hastane yetkililerinin yanı sıra, sigorta şirketi Mapfree Direktörleri Alişan Oşan ve Ömer Şan da eşlik etti.

Bakan Ali Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyıltan, Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ve Mapfree yetkilisi Alişan Oşan ziyaret sonrası basına açıklamada bulundu.

Bakan Ali Pilli, Aralık ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye hazırlanırken, Kıbrıs’ın belki de en büyük yangınlarından birinin yaşandığını ve olduğu gibi bütün servislerin hasar gördüğünü ve hastanenin tamamen çalışamaz duruma geldiğini anlattı.

Kurum, kuruluşlar belediyeler ve Başbakanlıkla birlikte iktidar-muhalefet devletin tüm birimlerinin gerek yangın gerekse Covid-19 konularında Bakanlığın yanında olduklarını söyleyen Pilli, 9 Mart’tan beri Covid-19 ile mücadele ederken bir yandan da hastaneyi diğer hasta vatandaşların kullanımına açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

Pilli, hastanenin bugün neredeyse eskisinden daha iyi bir şekilde hazır olduğunu ve daha da ileriye götürüleceğini, solunum cihazlarının 36’dan 54’e çıkarıldığını, 105 tanesinin daha yolda olduğunu ve Nisan sonu Mayıs başı itibarıyla 170 rakamının elde edilmesiyle çok üstün bir yoğun bakım servisine ulaşılacağını belirtti.

Kamu hizmeti veren hastanelerin önemi anlaşıldı

Sağlık sistemini daha iyiye taşımak için muhalefetin de destek verdiğini ve teşekkür ettiğini söyleyen Pilli, kamu hizmeti veren hastanelerin en üst seviyeye çıkarılmak zorunda olunduğunun artık anlaşıldığını ve halkın da Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya gelecek herkesin içinin rahat olmasını istedi.

Hastaneye giriş çıkış yapan herkesin kontrollerinin en titiz şekilde yapıldığını belirten Pilli, halktan da ziyaretçileri minimum sayıda tutmasını istedi.

Özyılkan: Ayağa kalkmayı başardı

Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyıltan ziyaret sonrasında basına yaptığı açıklamada, kurulduğu 1978 yılından bu yana birçok olay yaşayan ve bunlarla baş eden Devlet Hastanesinin en son meydana gelen yangın sonrası kendisini toparlayarak kısa sürede yeniden daha güçlü şekilde ayağa kalkmayı başardığını kaydetti.

Birtan: Daha iyi bir şekilde toparlandı

Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan da özellikle kalp-damar cerrahi, ameliyathanesi ve servisinin yoğun hasar gördüğü yangından sonra, hasar gören bölümlerin neredeyse eskisinden daha da iyi bir şekilde yeniden toparlandığını, bundan sonra kalp-damar cerrahisi, genel yoğun bakım ve genel ameliyathane olarak yola devam edileceğini belirtti.

Oşan: Gerekli anlayışıyla hareket ettik

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Oşan da 28 Şubat’taki yangının ardından 2 aylık bir sürede “sağlık herkese gerekli” anlayışıyla büyük bir mücadele verildiğini ve özellikle pandemi döneminde sağlığın değerinin daha fazla ortaya çıktığını belirtti.

Üzücü bir olayın ardından adeta “şerden hayır çıktığına” inandığını söyleyen Oşan, tüm sağlık çalışanları, basın mensupları, belediyeler, sivil savunma ve süreç içerisinde diğer emeği geçenlere teşekkür etti.