Hizmetleri unutulmaz

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından gazeteci Mustafa Doğrusöz, son yolculuğuna uğurlandı. Basın camiasında önemli bir yere sahip olan ve önceki gün 73 yaşında yaşama veda eden Doğrusöz, dün sabah Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri ve ailesinin dualarıyla Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Doğrusöz’ün toprağa verilme işlemi, iş makineleri ve özel kıyafetli ekipler tarafından yapıldı. Yetkililer tarafından sosyal mesafenin korunması maksatlıyla güvenlik şeritleri çekildi.



