Güney'de vaka sayısı 817’ye yükseldi

2 bin 415 test

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 2 bin 415 test sonucu 7 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Toplam vaka 817’ye çıkarken, şimdiye kadar yapılan test sayısı 48 bin 324 oldu.

Bu arada Rum polisinin, geçtiğimiz Cumartesi sabah erken saatlerde, Larnaka’da bir apartman dairesinde parti yapan 24 yabancı uyruklu kişiye 300’er Euro para cezası kestiği belirtildi..

Polisin, yabancı uyruklu kişilerin bir dairede toplandığına dair bir ihbar almasının ardından olay yerine gittiğini yazan Rum basını, şahısların polise orada neden bulunduklarına dair tatmin edici izahat veremediklerini, polisin ise kendilerine 300’er Euro para cezası kestiğini belirtti.

Rum basını geçtiğimiz Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar Rum Polisinin 3 bin 397 kontrol yaptığını ve 87 yaya ve sürücünün kısıtlamaları ihlal ettikleri için polis tarafından rapor edildiğini de ekledi.

Ülkeye dönüşler sürüyor

Öteyandan Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek istediğini bildiren öğrenci ve geriye kalan kişilerin yüzde 75’inin, önümüzdeki bir ay içerisinde Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini söyledi.

Demecinde, Rum hükümetinin ülkeye dönüşlerle ilgili programından ve bunun önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceğinden söz eden Karusos, bunun 30 Haziran’a kadar tamamlanmasının beklendiğini de belirtti.