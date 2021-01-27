Tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Girne'de yaya olarak yolu geçmeye çalışan Emrullah Baran'a (23) çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Ayhan Kol (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada işlenen suçun ciddiyetine vurgu yapılıp, tutuklu yargı kararı verildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 22 Ocak 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı. Polis, araç sürücüsü zanlı Ayhan Kol'un, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne’ye doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu yaya Emrullah Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanacağını, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride yargılanacağı suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ay aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 11:46