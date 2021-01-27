Başarıyla nakledildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden giden ekip yönetiminde bir kalp hastasına nakledildi.

Trafik kazası sonucu 23 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlanınca, kalp krizi sonucu kalp yetmezliği baş gösteren 57 yaşındaki Osman Nazif'e acil yapılması gereken nakil için operasyona karar verildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği kalp nakli ameliyatına katılmak için Antalya'dan Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu'nun da aralarında bulunduğu ekip KKTC'ye geldi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Dr. Hasan Birtan'ın da katılımıyla kalp başarıyla Nazif'e nakledildi.

Operasyonu yöneten Prof.Dr. Bayezid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları protokol gereği bu tarz zorlu ameliyatlara eşlik ettiklerini söyledi.

Naklin başarılı geçtiğini ifade eden Bayezid, "KKTC'deki ilk nakli de geçen yıl yapmıştık. Bu orada yapılan üçüncü kalp nakli ameliyatı oldu. KKTC'de bu tür ameliyatların yapılıyor olması önemli. Her zaman desteğimiz sürecektir. Devletimizin olduğu gibi biz de sağlık konusunda Kıbrıslıların yanında olmak için her zaman varız." dedi.

Akdeniz Üniversitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 3. kalp nakli ekibimizin katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Ülkemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve üniversitemiz adına ekibimizi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

4 hastaya daha yaşam umudu

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hafta sonu yapılan 3 böbrek ve 1 kalp nakliyle, 4 hastaya daha yaşam umudu verildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen Kenan Kurtdemir ile Mert Fıstıkçı’nın organları, organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.

Böbrek hastası üç kişiye böbrek, kalp hastası bir kişiye de kalp nakli yapıldı.

Organ nakli yapılan hastaların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Böylece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan kalp nakli sayısı 3’e, böbrek nakli sayısı da 48’e ulaştı. Böbrek nakillerinden 29’u beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, 19’u ise canlı vericiden sağlanan böbreklerle yapıldı.

Organlarıyla üç hastaya yaşam veren Kenan Kurtdemir geçirdiği trafik kazası; Mert Fıstıkçı ise hastalık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.