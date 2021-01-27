Güneyden kuzeye geçmeye çalışırken yakalanan Daniel Emekawuru’nun üzerinde 2 kiloyu aşkın uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde gizli bir şekilde güneyden kuzeye geçmeye çalışan Daniel Emekawuru suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 600 gram bonzai, bin 800 gram hintkeneviri bulundu. Zanlı ilk sorgusunun ardından karantinaya alınarak, PCR testi yapıldı. Zanlı test sonuçları çıkıncaya kadar izole edilirken, dün gıyabında tutuklama duruşması yapıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Haspolat bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde arama yapıldığını; 600 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve bin 800 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının Güney Kıbrıs’tan gelmesi nedeniyle izole edildiğini ve PCR testinin yapıldığını ancak henüz sonucunun çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının test sonucunun beklendiğini ifade ederek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.