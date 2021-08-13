15 bin lira çarptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda cezaevinde bulunan bir şahsın serbest kalmasını sağlayacağına ve ihraç edilmesini engelleyeceğine dair vaat vererek, Tahir Naveed'i 15 bin lira dolandıran Veysal Aydın, aylar sonra yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kendisini Veysal Mirza olarak tanıttığı ve bu kimlikle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Ayrıca zanlının Naveed'den para aldığı esnada kayda alındığı açıklandı.

Para aldığı esnada kayda alındı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 28 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda zanlının kendisini Veysal Mirza olarak tanıttığını, cezaevinde bulunan Assad Jahangri'nin serbest kalmasını sağlayacağına ve ihraç edilmesini engelleyeceğine dair vaat vererek, Tahir Naveed'den 15 bin lira aldığını belirtti.

Polis, olayın 5 Ağustos 2021 tarihinde bildirildiğini, zanlının 11 Ağustos 2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, 15 bin liranın 8 binlik kısmının zanlıya verilirken cep telefonuyla çekilmiş görüntü kayıtları olduğunu açıkladı.

Alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme hakkında sahtekarlıkla para temini suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.