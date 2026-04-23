Ekonomiye katkıları anlatıldı

KKTC’de ilk defa şans oyunları sektörünün turizm ve ekonomideki yeri Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde düzenlenen panelde tartışıldı.

Şans oyunları sektörünün turizm ve ekonomiye sağladığı katkının tartışıldığı panelde verilen rakamlarla katkının boyutu ortaya konulurken, panel sonrasında sektör temsilcileri akademisyenlerin sorularını yanıtlayarak sektörle ilgili ayrıntılar verildi.

Doç. Dr. Nimet Harmancı’nın destinasyon marka etkisi üzerine şans oyunlarının potansiyeli hakkında değerlendirmede bulunarak önerilerde bulundu.

Casino İşletmecileri Birliği Genel sekreteri Ayhan Sarıçiçek, “Kuzey Kıbrıs’ta şans oyunları sektörünün geçmişi ve günümüz”, Casino İşletmecileri Birliği yönetim kurulu üyesi Gürdal Büyükgüngör “casino operasyonlarının ve yaratığı devasa istihdamın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne etkilerini” anlattı.

Merit Park Casino ve Otel Koordinatörü Selen Günay’ın casino ve otel işletmeciliğin Kuzey Kıbrıs’taki başarısının en önemli anahtarlarından biri olan CRM ve misafir memnuniyeti üzerine konuşurken Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz da “şans oyunları sektöründe sanal bahis ve tehlikeleri üzerine” bir konuşma gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Akdeniz Karpaz Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. İsmet Esenyel‘in gerçekleştirdiği panelde konuşmacılar, şans oyunları sektörünün yaptığı çalışmalar; turizm ve ekonomiye katkılarını rakalmlar ve verdikleri örnekler üzerinden aktarırlarken, ceği panel; tüm halkımızın öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımına açık olduğunu, artık şans oyunları sektörünün akademik ve bilimsel olarak rasyonel bir şekilde bu kadar istihdam ve gelir yaratan tamamlayıcı sektörü artık ele alınması gerektiğini bildirdi.

Ülkemizde ilk defa şans oyunlarıyla ilgili bir üniversitede çalışma düzenlendiğini ifade eden Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Esenyel, sektör temsilcileriyle akademisyenlerin görüş ve önerileriyle KKTC yönetiminin sektöre sahip çıkmasının sağlanabilmesini ümit ettiğini kaydetti.

Ortadoğu’daki savaşla ilgili belirsizliğin sürdüğü dönemde Güney Kıbrıs’ta da yüzde 50’lere varan iptallerin yaşandığına dikkat çeken Esenyel, böyle bir ortamda turizmin iyi planlanmasının bir şans olabileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026, 10:17