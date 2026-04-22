Kritik 15 gün

Ömer KADİROĞLU – Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlayan su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri hattın onarımı için sahada gece gündüz çalışma yürütürken, yetkililer kesintilerin birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyor. Bölgede vatandaşlar ise suya erişimde yaşanan sıkıntılar ve tankerle su temininde karşılaşılan yüksek maliyetler nedeniyle tepki gösteriyor.

Uluçay: Kriz masası oluşturuldu

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, yaptığı açıklamada su kesintilerinin belediyenin kontrolü dışında, Türkiye’den gelen ana isale hattındaki teknik arızadan kaynaklandığını belirtti. Uluçay, durumun öğrenilmesinin ardından kriz masası oluşturulduğunu, özellikle hastaneler, okullar ve kritik kamu kurumlarına tankerlerle su ulaştırıldığını ifade etti.

Belediyenin 6 ile 22 ton kapasiteli 5 tankerle hizmet verdiğini söyleyen Uluçay, günlük yaklaşık 15 bin ton olan şehir su ihtiyacının yaz aylarında 18 bin tona kadar çıktığını, mevcut koşulların ciddi bir operasyon gerektirdiğini vurguladı. Uluçay, Ercan kavşağından Gazimağusa’ya alternatif su hattı projesinin de değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, amaçlarının benzer krizlerin tekrar yaşanmaması olduğunu söyledi.

Manik: Üç ayrı noktada onarım

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik ise su kesintisinin belediye kaynaklı olmadığını, tamamen ana isale hattındaki teknik arızadan kaynaklandığını ifade etti. Manik, DSİ’den alınan bilgilere göre; hattın üç ayrı noktada onarım gördüğünü, Gazimağusa’yı etkileyen Serdarlı hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu, beton döküm işlemlerinin yapıldığını ve bağlantıların kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Manik ayrıca şehrin su ihtiyacının mevcut yerel kaynaklarla karşılanmasının yetersiz olduğunu, kuyuların hem kapasite hem de mikrobiyolojik açıdan sınırlı olduğunu belirtti. Deniz suyu arıtma tesisinin yeniden devreye alınmasının en kritik çözüm olduğunu ifade eden Manik, bu konuda belediyenin yatırım sürecine hazır olduğunu söyledi. Manik, belediye tankerlerinin günlük yaklaşık 500 tonluk sınırlı kapasiteyle yalnızca hastane, okul ve itfaiye gibi kritik alanlara hizmet verebildiğini, evlere su ulaştırmanın ise mümkün olmadığını aktardı.

Vatandaşlar ne dedi…?

Vatandaşlar ise su kesintisine tepki göstererek tanker su fiyatlarının yüksekliğinden ve belirsizlikten şikâyet etti. Bazı vatandaşlar, 15 günlük kesintinin çok uzun olduğunu ve net bilgilendirme yapılmadığını belirtirken, bazıları kendi imkânlarıyla kuyu ve depo kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Osman Geçit

“15 günlük su kesintisi çok fazla uzun bir süre. Eğer 15 gün boyunca su olmayacaksa kokacağız. Tankerciler de artık bir- iki ton su getirmiyorlar. Evin bahçesinde Rum’dan kalma kuyu var onu kullanacağız. Onun da bakterili olup olmadığını bilmiyorum. Ne hükümetten ne de belediyeden gerekli bir açıklama yapılmadı. İnşallah 20 gün susuz kalmayız.”

Okan Dağlı

“Mağusa’da yaşanan bu durum ilk kez değil. İç kaynaklarımızı bitirdik ve yerel kaynaklarla su arıtma tesisi kullanılmaz oldu. Bir arıza olması gayet doğaldır ancak büyük bir kenti, öğrenci kentini ve turizm kentini susuz bırakmak yerine yerel kaynaklar devreye alınabilirdi. İki gün önce su sorunu bildirildi ve burada insanlar bireysel çözüm üreterek su depoları satın alıp yedek su depolamaya başladı. Güney Kıbrıs bizden daha kalabalık ve geniş bir coğrafyaya sahip ancak su sorununu yerel kaynaklarıyla, arıtma tesisleri ile ve göletleri ile çözüyorlar. Eğer bu işe bütünlüklü bir çözüm üretilmezse en ufak arızalarda günlerce, haftalarca hatta aylarca su alamayacağız. Ülkeyi ve belediyeleri yönetenler bunu oturup konuşmalıdır. Susuzluk birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Su insan hakkıdır ama temel ihtiyaçlarından ve hakkından insanlar mahrum ediliyor.”

Hızır Cankaya

“Mağusa’da su kesintisi yaşıyoruz ve bundan etkilenmemek mümkün değildir. 5 Mayıs’a kadar su olmayacak dediler. Ne oldu İran su hatlarını mı bombaladı da bir anda bu su Mağusa ve Karpaz’a gelmeyecek? Bu sorunlar yaşanmasın diye hiçbir önlem alınmadı hiçbir çalışma yapılmadı. Su kesintisi olacağı önceden de bildirilmedi. Bildirilse de insanlar zaten bu ekonomik sıkıntılarda tedbir de alamazdı. Hükümetin yanlış politikaları suya da yansıdı. Bu su sıkıntısı uzarsa kokmuş bir Lefkoşa kokmuş bir İskele bölgesi olacak.”

Mahsume Tunçelli

“İki tane okula giden çocuğum var ve her gün banyo yapıp temiz temiz okula gitmeleri gerekiyor. Su olmadığı zaman da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Diğer yandan bulaşıklar ve çamaşırlar da yıkanamıyor. Su hayattır ve olmadığı zaman hayat duruyor. Tankerle su almak isteseniz de; hem çok bekliyorsunuz hem de çok para istiyorlar. Geçen sene bir ton suya bin 500 lira vermiştim. Temennimiz bu kesintinin birkaç günden fazla sürmemesidir.”

Resmiye Şen

“Üç gün oldu su akmıyor. Sık sık kesintiler yaşıyorduk zaten ama bir de şimdi 15 gün su olmayacak diyorlar. Depomdaki su bitiyor zaten ve ne yapacağımı bilmiyorum. Su bittikten sonra Mağusa göletine çamaşır bulaşık yıkamaya gideceğiz. Umarım kısa sürede yaşanan sorunu çözerler.”

Aziz Canlı

“Su kesintisi nedeniyle işlerimiz de yaşantımız da olumsuz etkileniyor. Ben oto yıkama ve halı yıkama işi ile uğraşıyorum ve yıkanmayı bekleyen çok fazla halı var. Ben su yok diye iş yapamıyorum ancak devlet vergileri işliyor. Şu anda tankerciler de fırsatçılık yapıyor. Evimize de para ile su alıyoruz ve bir ton suyu 2 bin 500 liraya alıyoruz. Temennimiz bir an önce bu sorunun çözülmesidir.”