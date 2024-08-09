188 yeni personel alındı

Güney Kıbrıs’ta, yeni itfaiye görevlilerinin işe alınmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlandığı belirtildi. Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Bakanlar Kurulu'nun 3 Temmuz tarihli kararının ardından ilgili prosedürlerin yerine getirilerek, 5 Ağustos itibarıyla 118 yeni itfaiye görevlisinin işe alındığını kaydetti. Haberde, bu çerçevede “Lefkoşa” bölgesinde 30, Trodos’ta 40, Baf’ta ise 48 itfaiyeci görev yapacağı belirtildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Kuzey Makedonya’ya, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdiği bildirildi. Haravgi gazetesi, yangın söndürme uçaklarının Chashka ile Sveti Nikole bölgelerinde kullanılmak üzere gönderildiğini ve uçaklarla birlikte 4 pilot ile 5 yardımcı personelin gittiğini de yazdı. Haberde, uçakların dün, Baf Havalimanı’ndan ayrıldığı ve Rodos’ta yapılacak yakıt ikmali ardından bugün Kuzey Makedonya’ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

