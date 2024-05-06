Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tanınmış iş adamlarından 48 yaşındaki Mustafa Karakaşlı, dün evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün saat 14.00 sıralarında aniden rahatsızlanan Karakaşlı, olay yerine giden 112 sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Müteahhitlik yapan ve ülkenin tanınmış iş adamlarından olan Mustafa Karakaşlı, 2 çocuk babasıydı. Karakaşlı’nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Karakaşlı’nın bugün defnedilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 10:02