19 Mayıs coşkusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında festival düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 104’üncü Yıl Korteji yapıldı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Merkezi ise (MAGEM) bisiklet gezisi düzenledi.

Lefkoşa’da düzenlenen gençlik festivali Kızılbaş Parkı’nda yer aldı. Liseli gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, liselerin müzik gruplarının kısa konserleri yanında çeşitli gösteriler sahnelendi.

Cuma Mağusalı Amfisi’nde kurulan sahnede yer alan etkinliklerde ilk olarak Lefkoşa Çocuk Merkezi & Müzika Sanat Okulu öğrencilerinin piyano dinletisi yer aldı.

Sonrasında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi, Yakın Doğu Koleji ve Levent Koleji’nden gençlerin seçtiği parçalar ve yorumları canlı performansla sunuldu.

Lefkoşa Gençlik Festivali’nde spor ve dans da yer alırken, Studio Euphorira by Nurcan Özatılgan’ın Jumping Fitnes Show’u yanında Dance of Fire Show ve Fitstop Spinning Show geceye renk katan etkinlikler oldu.

104’üncü yıl gururu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen “104. Yıl Korteji” ne devlet erkanı, öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyonlar, kulüpler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve bayram coşkusuna ortak olan vatandaşlar katıldı.

Bando eşliğinde Atatürk Büstü önünden başlayan kortej, yürüyüşünü Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi güzergahını takip ederek Dereboyu Avenue önünde tamamladı.

Kortejin Avenue önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, Karadeniz Kültür Derneği Folklor Ekibi ve Gazimağusa Halk Dansları Derneği folklor ekibi gösteri sundu.

Gecenin sonunda ülkenin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan sahne alarak gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Gençler geleceğe pedal sürdü

Mağusa Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen bisiklet gezisi oldukça renkli geçti.

Günün anlam ve önemine uygun olarak bisikletlerini bayrak ve Atatürk motifli balonlarla süsleyen gençler, Maraş MAGEM’den saat 18.30’da sürüşe başlayarak belirlenen güzergâh boyunca pedal çevirdi.

Veyselliler Caddesi’nden 15 Ağustos Bulvarı güzergâhını takip eden gençler, Zafer Anıtı Çemberi noktasından ve Polat Paşa Bulvarı’ndan geçerek Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Lisesi önünden Üç Çakırlar Caddesi’ne ulaştı ve Magem Maraş tesisine döndü.

Gazimağusa Belediyesi geziye katılanlara güvenli sürüş için bisiklet kaskı da hediye etti.