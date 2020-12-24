Onur ULAĞ
Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Genç yaşta hayatını kaybeden Bayraktar’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Bayraktar’ın cenazesinin bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Yaşam mücadelesi 2 gün süren Bayraktar, 21 Aralık günü saat 11.15 sıralarında Lefkoşa’da Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaatın 2. katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşmüştü.
Ağır yaralanan Bayraktar, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
19 yaşında veda etti
İş kazasında ağır yaralanan Şemsettin Bayraktar 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Onur ULAĞ
YORUM EKLE