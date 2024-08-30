2 bin 736 kişi rapor edildi

Ülkede bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sürat kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Trafik kontrollerinde ise toplam 267 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı, suç işlediği tespit edilen 2 bin 736 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisindeki toplam 70 kazanın biri ölümle, 19’u yaralanmayla ve 50’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada, bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i yakın takip, 8’i ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarının 5 Milyon 892 bin 50 TL olduğu kazaların, 21’i Lefkoşa’da, 20’si Gazimağusa’da, 18’i Girne’de, 8’i İskele’de, 3’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

2 bin 736 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14 bin 881 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 736 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 267 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.



Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:19