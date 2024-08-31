Gururla kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zafer ve ülkenin düşmandan temizlenmesiyle sonuçlanan Büyük Taarruz, KKTC’de de törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla KKTC’de tüm ilçelerde törenler düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç eşliğinde saat 08.45’te yaptığı tebrik kabulü ile başladı. Tebrik kabulü, Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer aldı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başladı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlandı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda da resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Ali Rıza Yılmaz konuşma yaptı. Tören resmigeçit ile sona erdi.

Yılmaz: Atatürk ilkeleri, rehber olmaya devam edecek

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Ali Rıza Yılmaz da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer'in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil ettiğini vurgulayan Yılmaz, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte verdiği topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanıldığını belirtti. Yılmaz, “Bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.

Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andı.

İlçelerde tören düzenlendi

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ile İsmet İnönü Bulvarı'nda iki ayrı tören yapıldı.

Girne’deki törenler, Atatürk Anıtı önünde saat 16.30’da başladı ve törenler çerçevesinde, KTBK Bando Komutanlığı konser verdi.

Güzelyurt’taki tören saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer aldı. İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.