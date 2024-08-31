Esnaf perişan

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı yıllardır devam eden elektrik sorunu yüzünden ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son günlerde bu soruna bir de su sorununun eklendiğini belirten bölge esnafı yetkililere seslenerek “bize daha fazla işkence çektirmeyin” dedi.

Ne dediler..?

Özkay Ertayfur

“Elektrik sorunundan sonra şimdi de su sorunu yaşamaya başladık ve müşterilerin arasından koca hortumları geçirerek depolarımıza su alıyoruz. Türkiye’den su geldi, baraj ağzına kadar dolu ancak yine su alamıyoruz. İki gündür su yok ve bu sürekli olarak yaşanıyor. Benim müşterilerim çoğunlukla yabancı ve tuvaletlere girip suyun olmadığını görünce şaşırıyorlar ve rezil oluyoruz. Belediyeye 185 şikayet hattına bu durumu sürekli bildiriyorum ancak ilgilendiler mi bilmiyorum. Şimdi 3 ton su aldım ve bu 3 ton suya bin lira para ödedim ve her geldiğinde tanker farklı fiyata geliyor. Biz de denize düşen yılana sarılır misali işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bir lokanta susuz olur mu? Su Pazartesi gününe kadar gelmeyecek ve mecburen her gün dükkanımı açmadan bin lira su parası ödeyerek güne başlayacağızm. Bu sorunların artık yaşanmadığı çalışmalar yapılmasını istiyoruz.”

Faysal Dağdelen

“Arasta turistik bir yer ve bu gibi bir yerde su sorununun yaşanması turistlere karşı bizi mahcup ediyor. Restoranız ve bütün işimiz su ile dönüyor. Sık sık bu su sorununu yaşıyoruz. Patlak var dediler geldiler, kazdılar, yaptılar ancak yine sular kesiliyor. Turistler tuvaleti kullanıyor ve su olmadığını gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Yetkiliklerden beklentimiz burada yaşanan bu soruna bir çözüm üretmeleridir.”