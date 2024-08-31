Kalıcı değil, geçici

Lefke Gazi Lisesi avlusuna kurulan 21 konteyner sınıf yeni eğitim yılına hazırlanırken, bölge halkı duruma tepki gösterdi.

Toplam 350 öğrencinin 21 konteyner sınıfta eğitim alacağını belirten Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, tarihi Lefke Gazi Lisesi'nin tamamının konteyner sınıf olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı eleştiri yağmuruna tutulurken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Lefke Gazi Lisesi’ndeki konteyner sınıflara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Çok kıymetli Lefke halkımız, Lefke Gazi Lisesi’ne yönelik olarak zamana bağlı olarak oluşan manevi bağ nedeniyle birçok açıklama ve yorumlar yaparak sitemlerinizi dile getirmektesiniz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“1. Can güvenliği esastır.

2. Öğrencilerimizin eğitimi vazgeçilemezdir.

3. Mühendislerin yaptığı testler sonucunda ortaya koydukları raporlara uygun şekilde hareket etmek zorunluluğumuzu herkesin kabul etmesi gerekmektedir.

4. Güçlendirme veya yıkım kararını Milli Eğitim Bakanlığı değil mühendisler raporlara bağlı olarak vermektedir.

5. Prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir. Bu sınıflar 48 metrekare ve çift klima olarak standart sınıf büyüklüğünde düzenlenmektedir

6.Okulumuzun yeni projesi okul hakkında rapor düzenleyen mühendisler tarafından Lefke’nin dokusuna uygun çizilecektir. Proje hazırlanınca vakit kaybetmeden ihalesi yapılacaktır.

7. Eğitimi kesintiye uğratmamak adına ben de dahil, defalarca okula gelip teknik incelemelere katılıp toplantılar yaparak kararlarımızı aldık. Bu kararların tümü duygusal olarak değil raporlara göre alınmıştır. Bu kararlar zorunluluktan planlanmıştır.”