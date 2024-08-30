Muhammed hala yoğun bakımda

Lefkoşa’da kullanımındaki araçla bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaralayan 57 yaşındaki Ahmet Şanverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bisiklet sürücüsü Muhammed Ahsaan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Çangar Çemberinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift kabinli aracıyla soldan birinci şerit içerisinde seyreden zanlının, Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yaptığını belirtti.

Polis, sürücünün o esnada çemberi dolaşmakta olan Muhammed Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkayarak, çarpıştıklarını söyledi. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kazayla ilgili kamera kaydı tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, doktorunun ilk günden daha iyi olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Zanlının avukatı tespit edilen kazayla ilgili görüntünün içeriğini sordu.

Polis memuru, yaralının kardeşinin de bisikletle çemberde olduğunu, aracı fark edip, yol hakkı onlarda olmasına rağmen durduğunu, Muhammad Ahsaan’ın ise aracı fark etmeyip durmadığını ve kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Mahkeme, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

