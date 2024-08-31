Dayanışma artmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, 29-30 Ağustos 2024 tarihlerinde, Kamerun’un başkenti Yaounde’de gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50’nci Dışişleri Bakanları Konseyi (BDK) Toplantısı’na katıldı.

Müsteşar Lakadamyalı “İİT Ülkeleri Arasında Ulaşım ve İletişim Altyapısının Güçlendirilmesi ve Yoksulluk ve Güvenlikten Yoksun Olmakla Mücadele” konu başlığıyla toplanan Genel Kurul’un dün gerçekleşen ikinci oturumunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, bugün Gazze’de devam eden savaş nedeniyle Filistinli kardeşlerimize desteğin ulaştırılmasında iyi bir ulaşım ve iletişim altyapısının öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Müsteşar Lakadamyalı, toplantının konusunun onyıllardır en temel insan haklarını kullanmaktan yoksun bırakılan Kıbrıs Türk halkı için özel bir önem teşkil ettiğini, Kıbrıs Türklerinin yıllardır haksız ve insanlık dışı ambargolara ve tecrite maruz bırakıldığını ifade ederek, daha önceki İİT Zirve ve Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkıyla ilgili olarak alınan kararları ve Genel Sekreter’in üye devletlere yapmış olduğu çağrıları hatırlatarak, üye devletleri Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışma ve ilişkilerini artırmaya davet etti.

Müsteşar Lakadamyalı, Kıbrıs konusuna ilişkin olarak ise, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak adadaki mevcut iki devlet gerçeği temelinde sağlanabileceğini vurguladı. Devamla, tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyidiyle iki devlet arasında işbirliği yollarının aranabileceğini bildirdi.

Müsteşar Lakadamyalı'ya İİT Dışişleri Bakanları toplantısında 3. Sekreter Mehmet Tuncan eşlik etti.

