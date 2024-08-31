Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyük Taarruz'un 102'nci yılı tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının merkezi ise Başkent Ankara oldu. Ankara kutlamalar kapsamında nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını yazdı.

Büyük zafer için yurdun dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

