Üstel’e moral oldu

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP İskele İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Gecede, ilçe kongresinde, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kollarında görev alanlara mazbataları da verildi.

Ulusal Birlik Partisi İskele Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Köse, etkinlikte yaptığı konuşmada, “21 Eylül’de yapılacak olan kurultayda İskele Gençlik kollarının tavrı açık ve net olarak siyasi istikrardan yanadır. Çok çalışacağız. Bugün bizlere düşen görev, ülkesinin, partisinin ve gençlerin davasını savunan Genel Başkanımız ve Başbakanımıza, istikrarlı yönetimine destek vermek ve yola devam etmektir” dedi.

İskele İlçe Başkanı Metin Güllü de Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in yanında olduklarını vurguladı. Güllü, bölgenin güçlü desteğiyle istikrarı yakalayacaklarını ve birlikte yola devam edeceklerini söyledi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in ülke sorunlarını tek tek çözmeye başladığını belirterek, “İki buçuk yıllık sürede partimize istikrar geldi iç huzur geldi” dedi.

Hasipoğlu, kurultayda istikrara onay istediklerini vurguladı.

Üstel’den yeni müjdeler

Üstel de İskele halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki buçuk yıllık hükümet icraatlarını anlatan Üstel, İskele halkına yeni müjdeler verdi.

İskele ilçesine iki adet sentetik futbol sahası yapılacağını açıklayan Üstel, “İskele bölgemizde gençlerimizin spor tutkusuna büyük katkı yapıyoruz. İskele halkına iki saha birden kazandıracağız. Bir sahanın ihalesine çıkılmış ve yapımı başlanmıştır. İkincisinin ise tüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak ve İskele bölgemize iki tane sentetik futbol sahasını kazandırmış olacağız” dedi.

Uzun süre konuşulan ama bugüne kadar gerçekleşmeyen Karpaz- Zafer Burnu yolunun da çalışmalarına başlandığını ifade eden Üstel, “Önümüzdeki ay bu yol yapımı için ihaleye çıkılacak ve proje bitince yolumuz artık daha çağdaş daha güvenli bir yol haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

İskele bölgesinde kangren olmuş tapu sorunlarının da ortadan kalması için de çalışmalar yapıldığını vurgulayan Üstel, "Yıllardır evlerinin tapularına kavuşmayı bekleyen kardeşlerimiz, çalışmalarımız sonuncunda bu sorundan kurtulmuş olacaklardır” dedi

“Hedef gençlere daha güzel bir gelecek”

Öte yandan Üstel, UBP Lefkoşa Gençlik Kolları’nın düzenlediği etkinlikte partili gençlerle bir araya geldi.

Gecede Lefkoşa Bölgesi Gençlik Kolları yeni yönetimlerine mazbataları da dağıtıldı.

UBP'den yapılan açıklamaya göre, yoğun katılımın olduğu gecede, Üstel’e güçlü destek mesajları verildi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban, konuşmasında “Yılmazköy’den, Akıncılar'a, Değirmenlik’ten Alayköy’e 48 Gençlik Kolları örgütü, 1016 resmi Genç üyesiyle Ulusal Birlik Partisinin daha güzel ve başarılı yarınları için göreve hazırdır" dedi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön de Üstel’in gençlere öncelik talimatının gereğini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel’den gençlere teşekkür

Üstel de gençlere güçlü ve samimi destekleri için yürekten teşekkür etti.

Üstel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımıza ve gençlerimize ne söz verdiysek birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Üstel, “Bizim gençlerimizi politik malzeme görmüyoruz. Tek derdimiz bu ülkede kalmaları, ülkelerinde çalışmaları, potansiyellerini kendi devletleri için harcamalarıdır. Gençlerimiz için elimizde olan bütün imkanları seferber ettik, kararlılıkla etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Üstel, şöyle devam etti:

“İlk sosyal konut projemizin temelleri Lefkoşalı gençlerimiz için Alayköy’de atılacaktır. İlk müracaatlar kabul edilecek ve tapular verilecektir. Gençlerimiz bu projeden yararlanırken, belli kriterler koyduk bir kere hiç evi olmayan gençlerimize öncülük vereceğiz. Bundan da hiç taviz vermeyeceğiz. Hiç evi olamayan gençlerimizi konut sahibi yapacağız."

Üstel konuşmasında Ulusal Birlik Partili gençlere seslenerek, "Gençlerimize daha güzel bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz" dedi

FOTO: ÜSTELLL