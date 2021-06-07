2 bin liraya o iş tamam

Suna ERDEN

Girne-Alsancak çevre yolunda süratli giderken fark edilen, durdurulmak istenince kaçmaya çalışan Nijeryalı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye polisi kandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Durdurulunca ehliyetini kaybettiğini söyleyen zanlı, cep telefonundan kendi adına olan ve arka kısmında İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdi.

Ancak durumdan şüphelenen polis, zanlıyı gözaltına alarak sorguladı. Zanlı polisteki sorgusunda ehliyetin 2020 yılında 2 bin lira karşılığında bir şahıs tarafından yapıldığını itiraf etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis, 5 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan MH 045 plakalı araçla süratli bir şekilde seyreden Henry Oghenekaro Okerevwodjaye’nin trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendiğini ancak emre uymayarak yoluna devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının Şht. Süleyman Uluçamgil Sokak üzerinde durdurulduğunu ve sürüş ehliyeti istendiğini açıkladı.

Uyanık Henry polisi kandırmaya çalıştı

Polis, zanlının sürüş ehliyetini kaybettiğini söylediğini, cep telefonundan kendi adına olan ve arka kısmında İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının gösterdiği sürüş ehliyetinin sahte olduğuna dair şüphe doğduğunu, karakola celp edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa pasaportunun fotokopisini, 2 fotoğrafını ve 2 bin TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC sürüş ehliyetini çıkarttığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının İtalya sürüş ehliyetinin olmadığını da tespit ettiklerini söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek evraklar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.