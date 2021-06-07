2 bin liraya o iş tamam

Suna ERDEN
Girne-Alsancak çevre yolunda süratli giderken fark edilen, durdurulmak istenince kaçmaya çalışan Nijeryalı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye polisi kandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Durdurulunca ehliyetini kaybettiğini söyleyen zanlı, cep telefonundan kendi adına olan ve arka kısmında İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdi.
Ancak durumdan şüphelenen polis, zanlıyı gözaltına alarak sorguladı. Zanlı polisteki sorgusunda ehliyetin 2020 yılında 2 bin lira karşılığında bir şahıs tarafından yapıldığını itiraf etti.
Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Uyanık Henry polisi kandırmaya çalıştı
Polis, zanlının sürüş ehliyetini kaybettiğini söylediğini, cep telefonundan kendi adına olan ve arka kısmında İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdiğini belirtti.
Polis memuru, zanlının gösterdiği sürüş ehliyetinin sahte olduğuna dair şüphe doğduğunu, karakola celp edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa pasaportunun fotokopisini, 2 fotoğrafını ve 2 bin TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC sürüş ehliyetini çıkarttığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının İtalya sürüş ehliyetinin olmadığını da tespit ettiklerini söyledi.
Polis soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek evraklar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.