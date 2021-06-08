İletişim artık daha kolay

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında imzalanan protokol kapsamında, uzman eğitmenler tarafından modüler olarak verilen işaret dili eğitimleri sonucunda, modül-2 eğitimlerini tamamlayarak yapılan değerlendirmelerde başarılı olan 17 katılımcıya, kurs bitirme belgeleri verildi. Belgeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu verdi.

Vrilen bilgiye göre, Bakanlıkta düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, yönetim kurulu üyeleri ve belge almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, belge takdimi öncesi yaptığı konuşmada, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nı kutlayarak, gerçekleştirilen bu eğitimlerle engellerin ortadan kaldırıldığına vurgu yaptı.

İşaret dilinin, işitme engelli bireylere ulaşma ve onlarla iletişim kurulması noktasında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu ülkenin her bir bireyi bizim sorumluluk alanımızdadır. Yani okullarımızda eğitim gören 53 bin öğrenciden bahsederken, kimseyi sınıflandırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden biz, herkese ulaşabilmenin şartlarını sağlamak zorundayız” diye konuştu.



Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise yaptığı konuşmada, KİKEV ile imzaladıkları protokol ile işitme engelli bireylerle iletişimi kolaylaştırmak adına bu yola çıktıklarını söyledi.Uzun, işitme engelli insanları sosyal hayatta yer bulabilmeleri adına gerçekleştirilen bu tür çalışmalara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerine vurgu yaptı.KİKEV Başkanı Bahire Doğru da, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile imzaladıkları protokol doğrultusunda verilen işaret dili eğitimleri ile, toplumda yaşayan işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik farkındalık kazandırmak ve doğru iletişim kurulabilecek eğitimlerin verilmesini sağlamak amacında olduklarını belirtti.