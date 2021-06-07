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Kırık şişelerle saldırdılar

Gazimağusa’daki eğlence mekanında ‘şampanya patlatması’ yüzünden başlayan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü

Kırık şişelerle saldırdılar
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, Palm Beach bölgesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında kavga çıktı. Şampanya patlatan 2 grup arasında yaşandığı öğrenilen kavgada şişeler havada uçuştu.

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Çok sayıda kişinin yaralandığı ve mekânın camları kırılarak zarara uğratıldığı bildirildi. Kavgaya karışan 4 kişi tutuklandığı, 2 kişi arandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran tarihinde, saat 22.40 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde M.C. (E-26), S.C.(E-33), D.İ.(E-33) bir taraf, H.B.(E-27), D.K.(E-28) ve A.D.(E-25) ise diğer taraf olmak üzere alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada birbirlerinin üzerlerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle kavga etti.  Söz konu şahısların kavga esnasında konu işyerine ait birçok içki şişesi tabak, bardak, nargile şişesi, vitrin camlarını ve muhtelif eşyaları kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıkları belirtildi. M.C, S.C, D.İ. ve H.B.’nin tutuklandığı, D.K.ve A.D.’nin ise aranmakta olduğu kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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