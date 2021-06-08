Venediklilerden günümüze

Hüseyin ÇİÇEK
Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, kültürümüz açısından takdir edilecek bir davranışa imza attı. Yıllardır unutulmaya yüz tutmuş olan İskele işini yeniden gün yüzüne çıkaran dernek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin katkılarıyla kurs düzenleyerek 18 kadına sertifika hakkı kazandırdı.
İskele işinin 1489 yılında, Venedikliler ile başladığını anımsatan Ummanel, daha çok liman şehirlerinde yaygın olduğunu ifade etti. Ummanel, 18 kadının, kurtlara katıldığını ve eğitmen Leyla Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilen kurs sonucu, 18 kişinin sertifika aldığını ifade etti. Ummanel, katkı koyan Kültür Dairesi’ne, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’ya, milletvekili Ayşegül Baybars’a, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’a Mormenekşe muhtarı Saim Aytürk ile Şehitler muhtarı Oğuzhan Karabardak’a ve eğitmen Leyla Bayramoğlu’na teşekkür ettiklerini kaydetti.