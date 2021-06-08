Venediklilerden günümüze

Hüseyin ÇİÇEK

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, kültürümüz açısından takdir edilecek bir davranışa imza attı. Yıllardır unutulmaya yüz tutmuş olan İskele işini yeniden gün yüzüne çıkaran dernek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin katkılarıyla kurs düzenleyerek 18 kadına sertifika hakkı kazandırdı.



Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel yaptığı açıklamada en büyük amaçlarının, gelecek nesilleri yetiştiren kadınların, toplumda daha etkin rol almasını sağlamak ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı koymak olduğunu söyledi. Ummanel, unutulmaya yüz tutmuş, İskele işini gün yüzüne çıkardıklarını belirtti.İskele işinin 1489 yılında, Venedikliler ile başladığını anımsatan Ummanel, daha çok liman şehirlerinde yaygın olduğunu ifade etti. Ummanel, 18 kadının, kurtlara katıldığını ve eğitmen Leyla Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilen kurs sonucu, 18 kişinin sertifika aldığını ifade etti. Ummanel, katkı koyan Kültür Dairesi’ne, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’ya, milletvekili Ayşegül Baybars’a, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’a Mormenekşe muhtarı Saim Aytürk ile Şehitler muhtarı Oğuzhan Karabardak’a ve eğitmen Leyla Bayramoğlu’na teşekkür ettiklerini kaydetti.