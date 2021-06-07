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Bölge halkı tepkili

Gazimağusa’nın tarihi hisarlarını otlar kapladı

Bölge halkı tepkili
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi surlar otlarla kaplandı. Otlar çevre kirliliğine neden olurken, bölge halkı yetkililerin temizlik yapmasını istedi.
Diyalog muhabirine konuşan bölge halkı, otların, hisarların görüntüsünü bozduğunu, kuru olanlarının yangın riskini artırdığını ifade etti. 

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Sınır kapılarının açıldığını, ülkeye turistlerin gelmeye başladığını kaydeden bölge halkı, “Tarihimize sahip çıkmıyoruz. Turistler gelecek ve manzarayı görecek. Bu ülkemiz için kötü bir imaj olur” şeklinde konuştu.
Otların görüntü kirliliğinin yanı sıra yangın tehlikesini de beraberinde getirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Havalar iyice ısındı. Yeni yeşeren otların yanı sıra hisarları kutu otlar da kapladı. 
En ufak bir kıvılcım kuru otların tutuşmasına ve büyük bir yangına neden olabilir” dedi.
Bölge halkı, yetkililere çağrıda bulunarak, “Uzun süredir hisarlar bakımsız kaldı. Artık yetkililer hisarların üzerindeki otların temizliği için gerekeni yapsınlar” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

Surlar üzerinde Kıbrısa özgü gabbar, pallura gibi dikenli bitkiler çıkıyor. Temizlense bile ayni yerden filiz atıyor. Köklü çözüm üretilmeli.

Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

Mevsimlik çıkan otların temizlenmemeli bizi ihmalimizde. Bu burç üzerinde her yaz otların yandığını biliyorum.

Magusalı
Magusalı - 6 saat Önce

Yukardaki imla yanlışından dolayı özür diliyorum.

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