Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi surlar otlarla kaplandı. Otlar çevre kirliliğine neden olurken, bölge halkı yetkililerin temizlik yapmasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan bölge halkı, otların, hisarların görüntüsünü bozduğunu, kuru olanlarının yangın riskini artırdığını ifade etti.



Sınır kapılarının açıldığını, ülkeye turistlerin gelmeye başladığını kaydeden bölge halkı, “Tarihimize sahip çıkmıyoruz. Turistler gelecek ve manzarayı görecek. Bu ülkemiz için kötü bir imaj olur” şeklinde konuştu.Otların görüntü kirliliğinin yanı sıra yangın tehlikesini de beraberinde getirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Havalar iyice ısındı. Yeni yeşeren otların yanı sıra hisarları kutu otlar da kapladı.En ufak bir kıvılcım kuru otların tutuşmasına ve büyük bir yangına neden olabilir” dedi.Bölge halkı, yetkililere çağrıda bulunarak, “Uzun süredir hisarlar bakımsız kaldı. Artık yetkililer hisarların üzerindeki otların temizliği için gerekeni yapsınlar” şeklinde konuştu.