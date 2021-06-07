Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Suna ERDEN

Girne’de dün sabahın erken saatlerinde yaşanan olay bu kadarı de pes dedirtti. Güneş Deniz isimli 62 yaşındaki adam, Baldöken Otoparkı içerisinde sokak köpeğine tecavüz etti. Görgü tanıklarının polisi araması üzerine suçüstü yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının suçüstündeyken yakalandığını söylerken, Güneş Deniz, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını ve kendisiyle birlikte bir kişinin daha olduğunu iddia etti.



Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, olayın 6 Haziran 2021 tarihinde saat 07.10 sıralarında Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Soruşturma memuru, görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını açıkladı. Sokak köpeğine tecavüz eden zanlının 225 promil alkollü çıktığını belirtti. Polis, olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, zanlının yanı sıra görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Çevre kamera kayıtlarının da inceleneceğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı, “Alkollüydüm, hatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı” dedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında “hayvanlarla cinsi münasebet ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.