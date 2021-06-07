Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Suna ERDEN
Girne’de dün sabahın erken saatlerinde yaşanan olay bu kadarı de pes dedirtti. Güneş Deniz isimli 62 yaşındaki adam, Baldöken Otoparkı içerisinde sokak köpeğine tecavüz etti. Görgü tanıklarının polisi araması üzerine suçüstü yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının suçüstündeyken yakalandığını söylerken, Güneş Deniz, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını ve kendisiyle birlikte bir kişinin daha olduğunu iddia etti.
Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti. Zanlı, “Alkollüydüm, hatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı” dedi.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında “hayvanlarla cinsi münasebet ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.