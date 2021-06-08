‘Elindeki çöpü yere atma’

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Dipkarpaz - Ronans sahilinde temizlik etkinliği düzenledi.
Açıklamaya göre, etkinliğe, Çevre Koruma Dairesi Mağusa ve Karpaz personeli, Dipkarpaz Belediyesi, Temizada, İyilik Gönüllüleri ve Taşkent Doğa Parkı katılarak katkı koydu.
Alo 123 hattına bildirin
Çevre konusunda yasaları ihlal eden kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına bilgi verilmesi istenilen açıklamada, Alo 123 ihbar hattına ihbar bildirimi durumunda, Çevre Koruma Dairesi’nin bölgeye en yakın ekibini olaya müdahale etmesi için yönlendirerek anında cezai işlem uyguladığı vurgulandı.