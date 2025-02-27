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2 bini aşkın sürücü suç işledi

Son bir haftada 71 kaza meydana geldi, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı

2 bini aşkın sürücü suç işledi
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KKTC’de son bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.
Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (24), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1) yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 132 bin 6 TL olarak açıklandı.
Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa 25, Gazimağusa 14, Girne 21, Güzelyurt 5, İskele 6.”
Polis tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 14 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 644 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 

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