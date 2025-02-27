2 bini aşkın sürücü suç işledi

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (24), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1) yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 132 bin 6 TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 25, Gazimağusa 14, Girne 21, Güzelyurt 5, İskele 6.”

Polis tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 14 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 644 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

