KKTC’de son bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.
Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (24), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1) yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 132 bin 6 TL olarak açıklandı.
Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa 25, Gazimağusa 14, Girne 21, Güzelyurt 5, İskele 6.”
Polis tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 14 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 644 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
2 bini aşkın sürücü suç işledi
Son bir haftada 71 kaza meydana geldi, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı
KKTC’de son bir haftada meydana gelen 71 trafik kazasında, bir can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.
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