2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 643 test yapıldı, 144 vakaya rastlandı, 85 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 53 bin 484 testle 402 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgından dolayı 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Kuzeyde tespit edilen yerel vakaların 47’si Lefkoşa, 46’sı Girne, 34’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si Güzelyurt’tan.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakaların 1’i yurt dışından hava yoluyla ülkeye gelirken, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-7, Taşkınköy-3, Gönyeli-8, Demirhan-1, Kızılbaş-1, Cihangir-1, Surlariçi-1, Meriç-1, Gelibolu-1, Değirmenlik-1, Kumsal-1, Metehan-2,Terminal Bölgesi-1, Dereboyu-2,

Haspolat-1, Alayköy-2, K.Kaymaklı-5, Göçmenköy-1, Ortaköy-3, Yılmazköy-2, Yenişehir-1, Yenikent-1.

Girne Merkez-16, Beylerbeyi-1, Alsancak-12, Esentepe-5, Karaoğlanoğlu-2, Aşağı Girne-1,

Ozanköy-1, Ağırdağ-1, Taşkent-1, Doğanköy-1, Çatalköy-2, Lapta-3.

Gazimağusa Merkez-11, Tuzla-3, Maraş-4, Geçitkale-1, Canbulat-1, Baykal-2, Beyarmudu-2, Karakol Bölgesi-3, Dumlupınar-1, Yeniboğaziçi-3, Sakarya-2, Çanakkale-1.

İskele Merkez-1, Ötüken-1,Topçuköy-1.

Güzelyurt Merkez-1, Bostancı-1.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 2142997.

Toplam vaka sayısı 13129.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 11321.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 1765.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 55.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1547.

Tetkikleri devam eden vaka sayısı 152.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 42.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 11.

Güneyde yine ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 53 bin 484 testle 402 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgından dolayı 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 454'e, toplam vaka sayısı ise 107 bin 887'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin 72 ve 91 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.