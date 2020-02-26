2 gram başını yaktı

Üzerinde uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isteyen Engin Önen narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle yakalandı. Cebinde 2 gram uyuşturucu bulunan zanlı Ercan Havalimanı’nda gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Özkırdar, zanlı Engin Önen’in 24 Şubat 2020 tarihinde saat 10.35 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını anlattı. Özkırdar, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.