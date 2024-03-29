2 kişi tutuklandı

Girne’de bir otelde müşteri olarak bulunan T.E.N. (E-24) ve K.T.’nin (E-25) tasarrufunda sahte dolar ele geçirildi.

Zanlıların yakalanmadan önce sahte 250 doları tedavüle sürdükleri belirlendi.

Tutuklanan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada ise bin 253 ABD doları bulundu.

Polis Basın Bültenine göre; zanlıların 5 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 250 ABD Doları parayı tedavüle sürdükleri tespit edilerek emare olarak alındı.

Akabinde bahse konu şahısların üzerinde yapılan aramada ise, sahte olduğuna inanılan, 3 adet 1’lik banknot, 3 adet 50’lik banknot ve 11 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam bin 253 ABD dolarını da kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bu arada polis sahte paralarla ilgili uyarıda bulundu:

"Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 1’lik, 50’lik ve 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."