2 yıl kaçak yaşadı

Eski ev arkadaşının Gönyeli’deki ikametgahından eşya çaldıktan sonra diz üstü bilgisayarını kıran İranlı Mohammadamin Donyaie yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olaydan 11 ay sonra Ercan Havaalanında yakalanan zanlının uzun süre nasıl gizlendiği ortaya çıktı. Zanlının 2022 yılından 60 günlük vize ile ülkeye geldiği, izin süresi dolduktan sonra kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 6 Mart 2023 tarihinde beraberindeki bir kişiyle, eski ev arkadaşı Amir Muhammed Heydari'nin Gönyeli'deki ikametgahına girdiğini söyledi.

Polis, balkon kapısından eve giren iki zanlının, tencere, bıçak, mikser, ütü ve bir adet Huavei marka cep telefonunu çaldığını anlattı. Polis, zanlıların Acer marka dizüstü bilgisayarı da kırdıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, Heydari’nin çalınan eşyaları, aynı gün sokak üzerinde yürürken gördüğü zanlının tasarrufunda bularak aldığını ve daha sonra şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayın bilgilerine 9 Mart 2023 tarihinde getirildiğini anlatan polis, zanlı aleyhine aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden tutuklama emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde öğrenci olduğunu ancak yapılan soruşturmada 2 Ekim 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile geldiğini, ancak izin süresi bittikten sonra 1 Aralık 2022 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede 448 gün kaçak yaşadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.