İlginç bir konusu var

Baraka Tiyatro Ekibinin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları”, seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle prömiyerini 9 Mart Cumartesi yapacak oyun, kara komediye bir gönderme olarak “mor komedi” sıfatıyla tarif ediliyor.

Oyun 9 Mart’tan itibaren, yalnızca Mart ayında salı ve cumartesi akşamları Arabahmet Kültür Evi’nde perde açacak.

Tek perdelik ve yaklaşık bir buçuk saatlik oyun 20.00’de başlayacak. Yetişkinlere yönelik olduğu belirtilen ve 12 yaş üzeri tüm tiyatroseverlerin davet edildiği oyunun biletleri 30 TL ücret karşılığı oyun günleri kapıdan alınabilecek.

İlk oyunun geliri Sığınmaevi’ne bağışlanacak

Kadına yönelik şiddetle yıllardır her platformda mücadele eden ve her bölgeye bir sığınmaevi talebini yükselten Baraka Kültür Merkezi, ilk oyununun gelirini, ülkedeki tek sığınmaevi olan Lefkoşa Belediyesi’ne ait sığınmaevine bağışlayacak.

Shakespeare’in çeşitli karakterleri günümüze geliyor

Romeo ve Juliet, Macbeth, Hırçın Kız, Venedik Taciri gibi oyunlardaki kadın karakterlerin bir araya geldiği tiyatronun konusu ise şöyle:

Shakespeare’in çeşitli oyunlarındaki kadınlar, bir ormana çekilmiş zevk-ü sefa içinde yaşamakta, soytarıları da onlara hizmet etmektedir. Ancak hayatın pahalılaşması neticesinde paraları biter ve aralarından birinin çalışmasına karar verirler. Cadıların küresinden Kıbrıs çıkar! Juliet, Jülide ismiyle Kıbrıs’ta işe başlar ve emekçi kadınların sorunlarını, yaşayarak görür. Ardından Portia, (Shakespeare oyunlarında sıkça yapıldığı gibi) erkek kılığına girerek iş hayatına atılacaktır. Emek dünyasında yaşadıkları gerçekler, bu kurgusal oyun karakterlerinde değişim yaratacak mıdır?

Nazen Şansal’ın yazdığı ve kolaylaştırıcılığını yaptığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 09:58