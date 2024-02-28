Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde, bir ev ve makinist dükkanında düzenlenen operasyon sonucu 4 farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında Yağmur Bulut ile Mehmet Tolunay Bozcan tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 26 Şubat 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında, zanlılar Yağmur Bulut ile Mehmet Tolunay’ın, Vadili’de birlikte kaldıkları ikametgah içerisinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Yağmur Bulut’un ev içerisinde tespit edildiğini ve bir arama gerçekleştirildiğini anlatan polis, yatak odasında, komidin içerisinde, 5 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt, MDMA türü 2 adet uyuşturuculu hap ve 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Arabada kokain bulundu

Mehmet Tolunay Bozcan’ın da mandıralar bölgesindeki tamirci dükkanında tespit edildiğini aktaran polis, zanlının aracında yapılan aramada, arka koltuk üzerinde 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.