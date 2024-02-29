Candan katkı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkan ve üyeleri dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisini ziyaret ederek, kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları infüzyon pompasını bağışladı. Ziyarete Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başhekim Adil Özyılkan, onkoloji servisi doktor ve çalışanları , Lefkoşa Başkent Lions Başkan ve üyeleri katıldı. Lefkoşa Başkent Lions kulübüne, onkoloji servisine bağışladığı infüzyon pompası için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Dinçyürek, gerek kendilerinin gerek duyarlı sivil toplum örgütlerinin gerekse duyarlı iş adamlarının sağlık servislerine sağladıkları bağışlarla güçlenip eksikleri peyder pey giderme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Örnek olmalı

Ülkede sağlıkta birçok eksik olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, bir yanda devlet veya bağışçılar aracılığı ile eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını diğer yandan da anavatan Türkiye ile iş birliği yaparak sağlık alanında projeler çalışıldığını söyledi.

Dinçyürek, talep edilen ihtiyaçları yerine getirerek kesintisiz tedavileri sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Onkoloji merkezinde günde 60 hastanın kemoterapi ilaçlarını ayakta alarak evine gittiğine işaret eden Dinçyürek, hastaların daha iyi hizmet alabilmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Lions kulüplerinin davranışının diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olacağına inanç belirten Dinçyürek konuşmasını tamamladı.

Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Hanife Yusufoğlu ise yaptığı kısa konuşmasında söz konusu makineye hiçbir çocuğun ihtiyaç duymamasını dileyerek ihtiyacı olanlara da acil şifalar diledi.



Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 09:59